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В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших наркополицейских

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД в Осинниках, которые подозреваются в фальсификации результатов своей работы, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

По версии следствия, бывшие полицейские решили улучшить показатели своей работы, для чего подговорили наркозависимого купить наркотики у любого местного жителя и передать ему меченые деньги.

Наркозависимый вместе с приятелем приобрел запрещенные препараты  передал приятелю меченые купюры, для оплаты услуг такси. После передачи денег наркоманы были задержаны. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела, но мужчина, которому были переданы меченые деньги, пожаловался на незаконные действия полицейских.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности).

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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