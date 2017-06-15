Бывший директор ФСИН Александр Реймер осужден на 8 лет лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Реймеру. Суд признал его виновным по делу о хищении более 2,7 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.

Суд посчитал, что Александр Реймер, его бывший заместитель Николай Криволапов, а также директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов совершили мошенничество путем хищения денежных средств в особо крупном размере с федерального бюджета с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений.

При цене в 19 тысяч рублей у производителя каждый стационарный браслет закупался ФСИН за 108 тысяч рублей, а позволяющий отслеживать перемещения подконтрольного лица за пределами его дома — за 128 тысяч рублей. Надбавки перечислялись с расчетных счетов самарского филиала на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками. При этом ущерб, причиненный бюджету РФ мошенническими действиями, оценивается не менее чем в 2,7 миллиарда рублей. Все фигуранты дела свою вину не признали.

В ходе прений прокурор потребовал для Реймера 9 лет колонии, штрафа на миллион рублей и лишения звания и всех государственных наград. Бывшего заместителя Реймера Криволапова прокурор просил приговорить к шести годам колонии, а экс-директора ФГУП ЦИТОС Определенова — к семи годам заключения.

Вчера Замоскворецкий районный суд столицы приговорил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Реймера к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он оштрафован на 800 тысяч рублей.

Экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов осужден на срок 5 лет и 8 месяцев лишения свободы и оштрафован на 600 тысяч рублей.

Экс-директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" ФСИН России Виктор Определенов осужден на 6 лет колонии и оштрафован на 700 тысяч рублей.

Суд лишил Реймера звания генерал-полковника, а Криволапова — звания генерал-майора.