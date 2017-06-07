В Кузбассе работает выставка "Уголь России и Майнинг"

Вчера в Новокузнецке открылись XХIV Международная специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг", VIII Международная специализированная выставка "Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности" и III Международная специализированная выставка "Недра России".

Выставка "Уголь России и Майнинг" традиционно собирает большое количество российских и зарубежных участников. В этом году на площади более 40 000 кв. м. свои разработки, оборудование, технику представляют 614 компаний из 24 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Польши, России, Республики Беларусь, Сербии, США, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Все три выставки формируют единственную в стране площадку для всех отраслей горнорудной промышленности и позволяют познакомиться с широким спектром оборудования и технологий подземной добычи угля, новинками продукции предприятий и заводов – производителей горно-шахтного, перерабатывающего, обогатительного, электромеханического, осветительного оборудования, а также средств безопасности.

По традиции будет презентовано большое количество технических и технологических новинок, в том числе максимально приближенная к реальности виртуальная модель шахты для обучения персонала.

Научно-деловая программа составлена в формате тематических дней: «День генерального директора», «День технического директора», «День главного механика» с участием профессиональных экспертов, представителей структур власти и бизнеса. Диалог ученых и промышленников поможет выработать стратегию дальнейшего развития отраслей и создать качественный и крепкий фундамент для совместной работы.

Вчера в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России прошел кузбасский экологический форум «Реализация принципов «зеленой» экономики в угольной промышленности». Кроме того, на выставке прошла ярмарка вакансий и презентации программ бесплатного курсового обучения безработных по профессиям угольной отрасли.

В день открытия состоялись заседания за круглым столом «Роль ТЭК в инновационном развитии», «Реализация в Кузбассе программы развития угольной отрасли» и др.

Сегодня и завтра в рамках выставки работает XXIV Международная научно-практическая конференция "Наукоёмкие технологии разработки и использования минеральных ресурсов". В течение всех дней в конференц-зале №3 работает фотовыставка, посвященная 100-летию заповедной системы России, организованная Государственным природным заповедником "Кузнецкий Алатау.

7 июня на площадке Международной выставки "Уголь России и Майнинг" состоится флешмоб, посвященный Всемирному дню выставок, в ходе которого в небо будут запущены воздушные шары.

Сегодня на выставке «Уголь России и Майнинг» были подписаны первые договоры: группа компаний «Талтэк», БелАЗ и Государственная транспортная лизинговая компания заключили партнерские соглашения о сотрудничестве.