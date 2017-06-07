В Кузбассе приостановлена эксплуатация оборудования на шахте "Грамотеинская"

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело проверку промышленной безопасности и выявил нарушения на шахте "Грамотеинская" в Беловском районе Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверкой установлено, что высоковольтная ячейка, питающая энергопоезд лавы, имеет недопустимую селективность максимально-токовой защиты (МТЗ), а также нарушена взрывозащита.

Кроме того, на концевой станции ленточного конвейера отсутствуют автоматическая система пожаротушения, устройство для отключения конвейера. Ленточный конвейер эксплуатировался с неисправными нижними возвратными роликами, что создавало угрозу жизни и здоровью людей.

Решением Беловского городского суда эксплуатация высоковольтной ячейки КРУВ-6 и ленточного конвейера на шахте «Грмотеинская» приостановлена на 80 суток.