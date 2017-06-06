Противники передачи Исаакиевского собора обратились в Конституционный суд

Глава фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц оспорят в Конституционном суде РФ Федеральный закон, по которому Исаакиевский собор может быть передан Русской православной церкви, сообщает Фонтанка.ру.

По словам Вишневского, решение об обращении было принято после планомерных отказов петербургских судов. «Мы подвергаем сомнению конституционность некоторых положений федерального закона, который фактически отрицает равенство прав граждан независимо от их вероисповедания. Оспаривается ряд статей Федерального закона 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия», — заявил Вишневский.

В настоящее время иск находится на рассмотрении Конституционного суда.