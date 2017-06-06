Помощник депутата задержан за посредничество в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей

Следственным управлением СК РФ предъявилены обвинения двум фигурантам дела о взятках, возбужденного в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подозревается в систематическом получении взяток от с предпринимателей на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей. Юревич заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Сейчас арестован директор московского филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Госдумы Андрей Чуркин и находится под подпиской о невыезде бывший главный бухгалтер ОАО «Макфа» Маргарита Бутакова, которые обвиняются в посредничестве при передаче взятки Юревичу.

Расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по делу. Стоит отметить, что главный фигурант дела Михаил Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении