В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении главы Тайгинского городского округа

Органами СКР по Кемеровской области возбуждено дело по части 2 статьи 237 Уголовного кодекса РФ «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенное главой органа местного самоуправления» в отношении главы Тайгинского городского округа Юрия Шелковникова.

Он подозревается в сокрытии информации об уровне содержания марганца в питьевой воде. По версии следствия, Шелковников ввел в заблуждение жителей Тайги, сообщив им о том, что вода пригодна к употреблению, несмотря на то, что несоответствие воды нормам представляло опасность для жизни и здоровья людей.

Данные о том, что населению подавалась питьевая вода с повышенным содержанием марганца. мэр получил в феврале этого года, однако во время организованной им пресс-конференции рассказал собравшимся о том, что благодаря работе системы фильтрации вода безопасна и может быть использована для употребления в пищевых целях. Данная информация не соответствовала подлинным данным, тем самым введя местных жителей в заблуждение, продолжая в дальнейшем скрывать от населения опасность употребления питьевой воды с повышенным уровнем содержания марганца.

На основании жалоб, поступавших от населения, эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели проверку и выявили в питьевой воде города превышение предельно допустимых показателей концентрации марганца в 20 раз.

В настоящее время ведется следствие и решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения главы от занимаемой должности. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера МП «Водоканал».

В настоящее время исполняющей обязанности главы Тайгинского городского округа назначена Елена Кокорчук, ранее занимавшая должность персого заместителя главы города.