В Кузбассе завершился фестиваль «Кукла в детских руках»

С 1 по 3 июня в Новокузнецке прошел VIII международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках». Шесть коллективов из Кузбасса, Архангельской, Томской, Новосибирской областей и Алтайского края представили свои спектакли на суд жюри.

Фестиваль открылся шествием участников к «Летнему городу», построенному на Театральной площади. Затем состоялось шоу мыльных пузырей, конкурс детских рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!».

Затем все желающие смогли присоединиться к акции «Оставь свой след – 400 ладоней» в честь 400-летия Новокузнецка.

В качестве почетных гостей фестиваль посетили заслуженный работник культуры РФ Николай Наумов, народная артистка России Ангелина Вовк и народный артист России Владимир Машков.

В рамках фестиваля гости провели мастер-классы «Режиссёр читает пьесу. Начальный этап режиссёрской экспликации» и «На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни».

Председатель жюри фестиваля Николай Наумов, декан факультета театра кукол Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, профессор, заслуженный работник культуры РФ познакомил участников с особенности начального этапа подготовки спектакля. А народная артистка России Ангелина Вовк, телеведущая, профессор Московского государственного института культуры, заведующая кафедрой культуры речи и сценического мастерства, президент «Центра развития и повышения качества образования в области культуры и искусств РФ» в своем авторском мастер-классе «На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни» поделилась с участниками секретами мастерства.

Два дня фестиваля в Новокузнецком театре кукол «Сказ» проходили просмотры фестивальных спектаклей, которые оценивало не только профессиональное жюри, но и юные новокузнечане.

3 июня прошла церемония награждения участников и закрытие фестиваля. Владимир Машков вручит специальный приз имени Н. Никифоровой «Золотой львенок» и премию за лучшую актерскую работу.

По традиции Владимир Машков вручил особый приз фестиваля – «Золотого львенка» за лучшую актёрскую работу Екатерине Зориной из Бийска (за роль Мухи) и Николаю Десятову из Архангельска (за роль Крота). «Петрушка ситцевый» достался театру кукол «Добрята» (г. Бийск) за спектакль про Муху-Цокотуху. «Петрушку золотого» увёз в Архангельск театр «Сюрприз», показавший «Крылья для Дюймовочки». А «Петрушку серебряного» за спектакль «Почти печальная история» присудили победителю прошлого фестиваля – студии «Улыбка» из Северска.