В Кузбассе отметят Пушкинский день

Завтра, 6 июня, в России отмечается День русского языка — Пушкинский день. В городах и районах Кузбасса традиционно пройдут торжественные мероприятия, посвященные дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В Кемерове, на площади Пушкина все желающие смогут принять участие в поэтическом марафоне. Кульминацией праздника станет поэтический флешмоб, в котором кемеровчане и гости города прочтут вступление к поэме «Руслан и Людмила». Кроме того, в программе стихи кузбасских поэтов, выступления профессиональных артистов, награждение участников областного литературного конкурса «Шахтерское слово — крепь России», акция «Свободный микрофон», работа творческих площадок.

Музыкальный театр Кузбасса им. А.Боброва организует театрализованное представление «День рождения Пушкина». В фойе театра зрителей ждёт разнообразная программа, центром которой станет конкурсное чтение отрывков из повести «Дубровский» под названием «Лучший «Дубровский» и исполнение музыкальных номеров из одноименного мюзикла Кима Брейтбурга, премьера которого состоится в театре 20 июня. В этом представлении примут участие заслуженный артист России Константин Голубятников, артисты Олег Брылев, Антон Грошев, Владимир Жуков, Анастасия Петрова, Анна Теплова, а также директор театра, заслуженный работник культуры России Владимир Юдельсон.

В Кемеровской областной детской библиотеке для детей и юношества откроется выставка изданий произведений А.Пушкина разных лет, а также пройдет викторина по произведениям поэта. Победителей наградят специальными сувенирами.