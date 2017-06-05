Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в получении взяток

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана по подозрению в получении взяток на 3 миллиона рублей, сообщает Росбалт. В настоящее время Мазанько задержана на трое суток. Суд примет решение о ее аресте 6 июня.

Главное следственное управление СК РФ возбудило в отношении Мазанько уголовное дело по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

По информации агентства «Томикс33», Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области проводил торги на закупку мебели по баснословным ценам — на 1,89​ млн рублей. В числе прочего были куплены кровать стоимостью 344 тыс руб., матрас за 100 тыс руб., а также настольная лампа за 75,9 тыс руб. и туалетный ершик стоимостью 23 тыс. руб.Поставку проводила фирма ООО «СУ РСТ» из Кемеровской области.

Кроме того, в мае 2014 года администрация области потратила 28 млн 091 582,68 рублей на капитальный ремонт зала совещаний. В торгах одержала победу фирма ООО «ТСК Активстройинвест» из Кузбасса. Эта компания известна тем, что в течение ряда лет не выполняла своих долговых обязательств. «ТСК Активстройинвест» неоднократно пытались признать банкротом.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 10.09.2015 ООО «ТСК Активстройинвест» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова (бывший сентор Совете Федерации от Кузбасса) предположила, что обвинение в получении взяток может быть связано с распределением земель во Владимирской области.

Агентство «Томикс33» со ссылкой на источники сообщает, что в Департаменте имущественных и земельных отношений Владимирской области, который курирует Мазанько, проходят обыски.

Уроженка Кемеровской области Елена Мазанько была назначена замгубернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям в 2013 году. Она контролировала работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона.

До этого Елена Мазанько в 2009 — 2010 годах занимала должность заместителя губернатора Кузбасса по поддержке и развитию предпринимательства. Во Владимирскую область Мазанько пришла с поста заместителя директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ.