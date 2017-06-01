За фальсификацию на выборах ЕСПЧ обязал Россию выплатить €38 тыс.

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы нескольких жителей Санкт-Петербурга, которые пожаловались на фальсификации при выборах в Госдуму в декабре 2011 года, сообщает РБК.

В жалобе, которую подали несколько жителей Санкт-Петербурга, в том числе и бывший кандидат в Законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия» Андрей Давыдов, речь шла о нарушении права на свободные выборы и эффективную правовую защиту.

Авторы жалобы указывали, что все попытки расследовать фальсификации были неудачными: прокуратура и Следственный комитет отказывали в возбуждении уголовного дела. Неудачными оказались и попытки опротестовать результаты выборов в высших судебных инстанциях.

ЕСПЧ учел тот факт, что многочисленные нарушения на выборах 2011 года были зафиксированы наблюдателями ОБСЕ. В результате жалобы четырех истцов были удовлетворены, а каждому из них государство теперь должно выплатить по 7500 евро. Еще 8000 евро истцы должны получить в качестве компенсации за судебные издержки.

Напомним, результаты выборов 2011 года стали поводом для акций протеста, крупнейшими из которых стали митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве.