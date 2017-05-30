В Кузбассе прошел обыск у координатора движения «Открытая Россия»

Вчера, 29 мая в 7 часов утра сотрудники УФСБ по Кемеровской области провели обыск в квартире члена движения «Открытая Россия» Дмитрия Улитина.

По словам Улитина, обыск проводили около 10 человек, часть из которых была в балаклавах и камуфляже. Улитину было предъявилено постановление Центрального районного суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире в связи с размещением в социальных сетях видео с призывом принять участие в акции 29 апреля.

Как сообщил адвокат Улитина Артур Сташ, об обысках ходатайствовал заместитель начальника управления ФСБ по Кемеровской области Валерий Догадов. Поводом послужила публикация Дмитрия Улитина на его странице «ВКонтакте» под названием «Крыс травим? #НАДОЕЛИ Крысы 29.04.17 Кемерово».

Из квартиры ъзъяли три ноутбука, все гаджеты жены и детей, с сим-картами, старые лазерные диски, на которых ничего не было.

По словам Улитина, «ни о каких заведенных уголовных делах проводившие обыск не говорили», пообещали пригласить его на допрос во вторник, 30 мая.

Артур Сташ, представляющий интересы Дмитрия Улитина, рассказал, что сейчас изучает документы, которые им предъявили сотрудники ФСБ во время оперативных действий. По его словам дело "возбуждено по ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации)».

Ранее Улитин был осужден по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) за акцию «Надоел». 16 мая суд приговорил активиста к 30 часам обязательных работ.