13 человек погибли и 137 пострадали от урагана в Москве

Вчера, 29 мая в Москве прошли грозы с сильным дождем, градом и шквалистым ветром до 22 м/с.

Шквалистый ветер повалил несколько сотен деревьев, опор наружного освещения, ограждений и повредил павильоны городского наземного общественного транспорта. Сильный ветер вывески с учреждений, кресты с церквей и крыши с домов.

Поваленные ураганом деревья стали причиной затруднения движения автотранспорта и обрыва линий электропередач. Очевидцы в Москве и области сообщали о падениях деревьев на автомобили, падениях строительных кранов, дорожных ограждений и знаков, сообщает «КоммерсантЪ».

На перегоне Киевского направления Московской железной дороги упавшее дерево повредило "контактную сеть и устройство автоблокировки, которое отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме". Движение аэроэкспрессов в этом направлении было затруднено. Также дерево упало на пути между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" Филевской линии метрополитена. Затруднено было и движение на МЦК — в частности, поезда проходили без остановки станции "Балтийская" и "Коптево". У станции "Серебряный бор" на пути МЦК также упало дерево. В московских аэропортах были отменены несколько рейсов.

Из-за урагана без электроснабжения остались жители более сотни населенных пунктов Московской области — около 18,3 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

В настоящее время установлено, что во время урагана погибли 13 человек. На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим.

Власти Москвы выплатят семьям погибших от урагана компенсацию в размере 1 млн рублей на семью, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

МЧС предупреждает, что до 7 утра 30 мая в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с.