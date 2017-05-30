В Кемерове пройдет гала-концерт фестиваля художественного творчества «Надежда»

Сегодня в Кемерове пройдет гала-концерт XXIV городского фестиваля художественного творчества «Надежда»для воспитанников детских домов, общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов, посвященный Международному дню защиты детей.

В отборочных этапах фестиваля принимали участие 10 образовательных учреждений Кемерова. Более 450 учащихся — победители и лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов.

Традиционно в Государственной филармонии Кузбасса будет представлена городская выставка декоративно-прикладного искусства «Пусть будет мир прекрасен!», на которой представлены 766 лучших работ по 83 видам прикладного искусства. 20 лучших сочинений на тему «Мой любимый фестиваль!» будут опубликованы в разных изданиях.

Для всех участников фестиваля «Надежда» к Международному дню защиты детей организовано посещение аттракционов в Парке чудес и парке «Антошка», кемеровской железной дороги «Дорога детства», Театра для детей и молодёжи.