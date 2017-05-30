Через два дня в Кузбассе полноценно начнет работать частная скорая помощь

1 июня в Кузбассе стартует пилотный проект частной скорой помощи. В Кемерове ООО «Скорая помощь» будет обслуживать Кировский район, прилегающие территории Кемеровского района, жилой район «Лесная поляна» и Елыкаевское сельское поселение в Кемеровском районе. Население всех этих территорий составляет 77 тыс. человек.

ООО «Скорая помощь», которое имеет все необходимые лицензии, будет оказывать и неотложную, и экстренную помощь Компания располагает 11 автомобилями, оборудованными для оказания скорой помощи.

Вызовы от жителей будут поступать в диспетчерскую, после чего они будут автоматически адресоваться частной скорой. Дежурный фиксирует статус бригады, время приема вызова и прибытия на адрес, завершение работы, а также результат осмотра — диагноз, лечебные мероприятия и так далее. Установленное время прибытия до пациента — 20 минут.

Работу будут контролировать фонд ОМС, страховые компании и департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.