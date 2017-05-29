В Кузбассе открывается «Мегаленд»

1 июня в новокузнецком в ТРЦ "Планета" открывается детский парк развлечений «Мегаленд», зарекомендовавший себя как уникальное место для семейного досуга.

Новый парк станет самым крупным детским развлекательным центром в Кузбассе. Здесь будет представлен экстрим-парк – веревочные джунгли, где дети смогут испытать себя на ловкость и выносливость, батутная арена – двухуровневый комплекс, состоящий из множества секций: от миниатюрных, для самых маленьких прыгунов, до батутов олимпийского стандарта, шестиуровневый лабиринт с огромными туннелями, множеством тайных комнат, лестницами и препятствиями.

Помимо экстремальных развлечений в новом парке представлены игровые автоматы и призотека, а также total cube, 5D cinema и аттракцион "Ветерок" – американская горка с крутыми спусками и подъемами.

Парк будет открыт для посещения каждый день без выходных и перерывов. Постоянным посетителям "Мегалэнда" будут предложены бонусные программы и разнообразные акции.