Госдума отклонила законопроект о прямых выборах мэров

Госдума отклонила законопроект о возвращении к прямым выборам мэров, предложенный депутатами «Справедливой России», сообщает «Росбалт».

Депутаты предложили восстановить нормы об избрании главы муниципального образования в городском округе, городском округе с внутригородским делением, городском поселении исключительно гражданами на муниципальных выборах.

По их мнению, сейчас «горожане фактически отстранены от реального участия в управлении городом через избрание своего главы, местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус».

В Госдуме отказались поддержать эту инициативу, сославшись на императивный характер предлагаемой нормы. «Предлагаемая законопроектом императивная норма об обязательном избрании на муниципальных выборах главы городского округа, городского округа с внутригородским делением, городского поселения необоснованно сужает полномочия субъектов Российской Федерации, лишая их возможности введения своим законом иных способов избрания глав указанных муниципальных образований», — говорится в заключении на проект думского комитета по федеративному устройству