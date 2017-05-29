ФСБ разрешили изымать землю и недвижимость для государственных нужд

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий Федеральной службе безопасности России изымать земельные участки и расположенную на них недвижимость для государственных нужд, сообщает портал правовой информации.

Согласно изменениям в положение о ФСБ, ведомство теперь «принимает решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».

В ФСБ считают, что новые полномочия позволят «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством».

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, в конце марта право изымать земли для госнужд Федеральная служба охраны (ФСО).