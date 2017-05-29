Погода
на 30 мая
15°C
Курс валют
на 29 мая
$ 56.57
63.28
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе прошел концерт «Мечте навстречу»
Новости

В Кузбассе прошел концерт «Мечте навстречу»

26 мая в Большом зале государственной областной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова состоялся концерт «Мечте навстречу», посвященный 35-летию Детской школы искусств №15 города Кемерово.

В концерте «Мечте навстречу» приняли участие 15 детских творческих коллектива школы. Каждое отделение школы: музыкальное, хореографическое, театральное, эстрадное, общеэстетическое подготовило свой подарок ко дню рождения школы.

Кроме того, в концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов ансамбль танца «Сюрприз», ансамбль танца «Кредо-денс», ансамбли детского танца «Киндер Сюрприз», «Кредо-денс лайт», «Карамельки», эстрадные шоу-группы «Ассоль», «Лимончики», «Мандарин».

Лауреаты международных конкурсов, участники театра-студии «Клякса» показали отрывок из спектакля по произведениям К.Чуковского. В концерте выступил выпускник ДШИ №15, студент II курса Кемеровского областного колледжа культуры и искусств Владислав Берендеев. Самые юные участники концерта, учащиеся дошкольного отделения, прочли стихи, посвященные школе.

Участие в концерте приняли и преподаватели школы: ансамбля «Арт акцент» и лауреат международных конкурсов, пианистки Раиса Алисова,.хоровые коллективы «Крещендо» и «Акварель», а также солистка, стипендиат губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Аксинья Маркова.

После торжественного концерта преподаватели и сотрудники школы получили областные наргады.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости