В Кузбассе прошел концерт «Мечте навстречу»

26 мая в Большом зале государственной областной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова состоялся концерт «Мечте навстречу», посвященный 35-летию Детской школы искусств №15 города Кемерово.

В концерте «Мечте навстречу» приняли участие 15 детских творческих коллектива школы. Каждое отделение школы: музыкальное, хореографическое, театральное, эстрадное, общеэстетическое подготовило свой подарок ко дню рождения школы.

Кроме того, в концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов ансамбль танца «Сюрприз», ансамбль танца «Кредо-денс», ансамбли детского танца «Киндер Сюрприз», «Кредо-денс лайт», «Карамельки», эстрадные шоу-группы «Ассоль», «Лимончики», «Мандарин».

Лауреаты международных конкурсов, участники театра-студии «Клякса» показали отрывок из спектакля по произведениям К.Чуковского. В концерте выступил выпускник ДШИ №15, студент II курса Кемеровского областного колледжа культуры и искусств Владислав Берендеев. Самые юные участники концерта, учащиеся дошкольного отделения, прочли стихи, посвященные школе.

Участие в концерте приняли и преподаватели школы: ансамбля «Арт акцент» и лауреат международных конкурсов, пианистки Раиса Алисова,.хоровые коллективы «Крещендо» и «Акварель», а также солистка, стипендиат губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» Аксинья Маркова.

После торжественного концерта преподаватели и сотрудники школы получили областные наргады.