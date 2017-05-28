СК РФ начал проверку действий полицейских, задержавших в Москве 10-летнего ребенка. Мачехе ребенка вменяют насилие в отношении полицейских

Следственный комитет РФ начал проверку действий полицейских, задержавших 26 мая в центре Москвы девятилетнего мальчика, декламировавшего отрывок из «Гамлета».

Инцидент произошел вечером 26 мая на улице Воздвиженка. По словам отца ребенка, его супруга и сын гуляли в районе Арбата. Мальчик стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета» Уильяма Шекспира, в это время его мачеха находилась в 20-25 м, читала книгу. Подъехал наряд милиции, они о чем-то поговорили с ребенком, потом скрутили его и стали запихивать в машину. Женщина попыталась воспрепятствовать этому, но безуспешно. В ходе потасовки ей порвали одежду и разбили планшет.

Мальчика одного отвезли в ОВД «Арбат». Затем, по прибытии родителей, на отца составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Прибывший в отдел полиции адвокат Анатолий Кучерена составил жалобы на действия полиции.

По информации СК РФ, «Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей. Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей». Как утверждают в МВД, в ходе разбирательства было установлено, что «ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством.

По словам полицейских, подошедшая женщина попросила передать ей мальчика. «Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона», — сообщает ведомство.

Полицейские утверждают, что «информация о происшествии, распространённая в СМИ, в том числе заинтересованными лицами, является преждевременной и может быть необьективной. Картину произошедшего в ближайшее время установят следователи после проведения комплекса проверочных мероприятий, а также опроса всех участников событий».

СК, предположительно, имеет в виду видеозапись, опубликованную активисткой Ириной Яценко, на которой видно, как полицейские тащат к автомобилю кричащего мальчика.

Между тем, Следственный комитет начал проверку действий мачехи мальчика. Ведомство изучает видеозапись, на которой женщина препятствует действиям полицейских. СК оценит, нет ли в ее действиях состава статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Отец мальчика сообщил, что в частной беседе замначальника ОВД грозил ему возможным задержанием супруги по обвинению в нападении на сотрудников полиции.

Позднее заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО принес извинения Илье Скавронскому, сына которого задержали на Воздвиженке за чтение отрывков из «Гамлета».

Так же уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в инциденте с задержанием десятилетнего мальчика в центре Москвы.

На сайте Change.org появилась петиция, призывающая уволить сотрудников полиции, которые задержали 10-летнего мальчика, читавшего стихи в центре Москвы. На данный момент петицию подписали свыше 7 тыс. человек.

Активисты призывают неравнодушных граждан подписать петицию с требованием уволить сотрудников полиции и наказать их за превышение должностных полномочий. Соответствующее нарушение по закону может обернуться для стражей порядка тюремным сроком от 3 до 10 лет.