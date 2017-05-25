В школах Кузбасса звенят последние звонки

Сегодня, 25 мая, в школах Кузбасса прозвучат последние звонки. В этом году одиннадцатый класс оканчивают 9 тыс. 922 учащихся, еще 24 тыс. 928 человек - 9 класс.

По предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут участие около 35 тысяч жителей области. Общественный порядок и безопасность будут обеспечивать 1,5 тысячи полицейских, бойцы Росгвардии и около 300 представителей частных охранных предприятий. Следить за порядком поручено дружинникам и казакам.

Накануне кинологи с собаками обследовали территории всех школы области и прилагающих к ним территорий. Учебные заведения находятся под усиленной охраной.

В Кемерове сегодня последний звонок прозвенит для 2249 одиннадцатиклассников, 4797 учащихся 9-х классов и 108 воспитанников школ-интернатов.

Торговым объектам, расположенным вблизи школ, в городских парках и других местах массового отдыха, не продавать 25 мая алкогольные напитки