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В Кузбассе отметили День славянской письменности и культуры

Вчера, 24 мая, во всех городах и районах Кузбасса состоялись выступления хоровых коллективов, посвященные Дню славянской письменности и культуры.

В Кемерове торжественное мероприятие прошло на площади искусств перед Государственной филармонией Кузбасса имени Б.Т.Штоколова.

Губернаторский камерный хор областной филармонии и губернаторский хор «Утро» исполнили лучшие произведения композиторов XIX и XX веков. В учреждениях культуры Кемеровской были организованы мероприятия духовно-патриотической направленности, литературные чтения, тематические открытые уроки. 

В музеях и библиотеках региона откроются выставки, посвященные создателям старославянской азбуки Кириллу и Мефодию, пройдут мастер-классы по древнерусской письменности и каллиграфическому письму.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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