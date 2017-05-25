В Кузбассе отметили День славянской письменности и культуры

Вчера, 24 мая, во всех городах и районах Кузбасса состоялись выступления хоровых коллективов, посвященные Дню славянской письменности и культуры.

В Кемерове торжественное мероприятие прошло на площади искусств перед Государственной филармонией Кузбасса имени Б.Т.Штоколова.

Губернаторский камерный хор областной филармонии и губернаторский хор «Утро» исполнили лучшие произведения композиторов XIX и XX веков. В учреждениях культуры Кемеровской были организованы мероприятия духовно-патриотической направленности, литературные чтения, тематические открытые уроки.

В музеях и библиотеках региона откроются выставки, посвященные создателям старославянской азбуки Кириллу и Мефодию, пройдут мастер-классы по древнерусской письменности и каллиграфическому письму.