Задолженность потребителей за тепло в Кузбассе достигла 4 млрд. рублей

Просроченная задолженность потребителей Кемеровской области за тепло перед филиалом "Сибирской генерирующей компании" с начала года увеличилась более чем в 1,5 раза — почти до 3,9 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Кузбасского филиала СГК Юрия Шейбака.

По его словам, основная часть задолженности — компенсации выпадающих доходов (КВД), которую бюджет региона доплачивает ресурсоснабжающим организациям за часть тарифа населения. Например, в Кемерове жители оплачивают около половины от утвержденного тарифа за тепло. На сегодняшний день задолженность по КВД составляет 2,4 млрд рублей. В целом просроченная задолженность составляет 3 млрд 898 млн рублей.

Согласно данным компании, на начало года просроченные долги были 2,5 млрд рублей, из них более 1,5 млрд рублей — КВД.