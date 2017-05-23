В Кузбассе выявлены нарушения промышленной безопасности на «Разрезе «Инской»

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в мае 2017 года провела проверкиисполнения законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности на АО «Разрез «Инской» и выявила нарушения в области промышленной безопасности.

В нарушение Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», обнаружен недокомплект численности работников шахты — 52 работника; на здание АБК отсутствует техническое обследование; проходческий комбайн и компрессорная винтовая установка эксплуатируются без экспертизы промышленной безопасности.

Кроме того, при проведении проверки были выявлены нарушения федерального законодательства в области охраны труда. В частности, на шахте не производится финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты, не прошли периодический медицинский осмотр, 8 работников инженерно-технических не аттестованы в области охраны труда.

В нарушение Трудового Кодекса Российской Федерации, работники шахты работали больше нормальной продолжительности рабочего времени.

По факту проведенной проверки и выявленных нарушений, были возбуждены 14 дел об административных правонарушениях. Генеральному директору АО «Разрез «Инской» вручено представление об устранении выявленных нарушений.