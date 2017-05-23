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В Кузбассе отремонтируют более 50 км газопроводов

В Кузбассе томская компания «Газпром газораспределение Томск» приступила к плановому капитальному ремонту объектов газораспределительной системы. Всего запланировано отремонтировать более 50 км распределительных сетей, обеспечивающих газоснабжение жилых домов, котельных и крупных промышленных предприятий.

Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Томск»  в Кемеровской области выполнят комплекс мероприятий, необходимый для бесперебойного газоснабжения потребителей, в Кемерове, Топках и Новокузнецке. Запланированные работы включают демонтаж устаревших газовых колодцев, замену отключающих устройств, усиление фундамента опор газопроводов и так далее.  

Ремонтные работы на газораспределительных объектах завершатся до начала отопительного сезона и, в основном, будут проведены без приостановки подачи газа населению.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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