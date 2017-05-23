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В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра» проходят обыски

В квартире режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проходят обыски, сообщают «КоммерсантЪ» со ссылкой на журналистов Ольгу Романову и Илью Барабанова.

По информации издания, у служебного входа в здание театра«Гоголь-центр». находятся люди в масках-балаклавах. Вход в «Гоголь-центр» закрыт.

Обыски проводят следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела о хищениях в «Гоголь-центре», сообщают РБК По данным издания, в ближайшее время начнется допрос Кирилла Серебренникова

В 2013 году полиция уже проводила проверку в «Гоголь-центре» в связи с жалобами на спектакль Серебренникова «Отморозки». О каких-то последствиях этой проверки ничего не сообщалось.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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