В России уменьшился выпуск бензина

В России за неделю с 1 по 7 мая 2017 года было произведено 714,5 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 5,6% меньше результата неделей ранее. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За отчетный период выпущено 1 млн 463,3 тыс. тонн дизельного топлива (рост на 0,4% к предыдущей неделе).

Ранее Федеральная служба государственной статистики сообщила, что потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 8 по 14 мая 2017 года поднялись на 0,1% к уровню предыдущего отчетного периода, как и неделей ранее.

При этом средняя потребительская цена бензина в целом по стране по состоянию на 15 мая повысилась на 4 копейки и достигла 37,53 рубля.

Как указывает Росстат, рост цен на бензин за отчетный период отмечался в 29 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него увеличились в Кызыле — на 0,8%, Горно-Алтайске, Красноярске и Чебоксарах — на 0,7%. В Москве цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,2%.

При этом в среднем по России стоимость бензина А-76 (АИ-80) на 15 мая поднялась на 1 копейку до 34 рублей. Бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) подорожал на 3 копейки до 36,37 рубля. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла также на 3 копейки до 39,59 рубля. Литр дизельного топлива на 15 мая в среднем по стране стоил 37,62 рубля — по сравнению с данными на 10 мая его цена повысилась на 2 копейки.

В Кузбассе стоимость 1 литра АИ-92 составляет 34 рублей 35 копеек. По сравнению с другими сибирскими регионами в Кузбассе цена автомобильного топлива остается одной из самых низких.

АИ-95 в Кузбассе стоил 37,65 руб, АИ-98 – 40,35 руб, дизельное топливо – 35,5 рублей.