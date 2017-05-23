18 социальных проектов из Кузбасса поддержаны РУСАЛом

По информации «Фонда «Центр социальных программ» РУСАЛ», экспертным жюри были поддержаны 108 проектов социальной программы «Территория РУСАЛа» из двадцати городов семи регионов России.

В их числе — 18 проектов, представленных на конкурс проектов организациями и инициативными группами Кемеровской области (17 из Новокузнецка и один из Тисульского района).

Все проекты, победившие в конкурсе, направлены на создание в городах присутствия РУСАЛа общественных и культурных пространств, на обустройство дворов и микрорайонов, а также на проведение городских событий: фестивалей, выставок, открытых кинопоказов, интерактивных экскурсий, городских пикников и др.

Среди проектов, представленных Новокузнецком — Малая инженерная академия, многофункциональный историко-культурный центр и Кузнецкая экологическая тропа, а в Белогорске (Тисульский район) будет создан центр досуга и развития Город детства, включающий творческо-развивающие площадки.

На реализацию поддержанных проектов компания направит в 2017 году 49 млн рублей. Общая стоимость проектов с учетом вклада партнеров составит 143 млн рублей.

Каждый кузбасский проект-победитель получит от 50 тысяч до 2 млн рублей, а общая сумма грантовой поддержки РУСАЛа на реализацию новокузнецких проектов составит порядка 6,5 млн рублей.