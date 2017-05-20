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В Кузбассе возбуждено около 20 административных дел на "Шахте им. С.Д.Тихова"

По информации Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в Кузбассе выявлены нарушения промышленной безопасности и охраны труда на ООО "Шахта им. С.Д.Тихова", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, на шахте эксплуатируются не поверенные приборы контроля, отсутствуют уполномоченные по охране труда и не проведена оценка условий труда на четырех рабочих местах.

Более 40 работников на шахте не прошли первичный инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. Почти 70 сотрудников не прошли стажировку на рабочем месте. Также на шахте 462 работника работали с нарушением режима труда и отдыха, — сообщает прокуратура.

По результатам проверки возбуждено 18 дел по ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) и по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Управляющему директору ООО "Шахта им. С.Д.Тихова" вручено представление об устранении выявленных нарушений.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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