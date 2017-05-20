Задолженность по зарплате в России достигла 3,848 млрд рублей

По данным Федеральной службы государственной статистики суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 мая 2017 года увеличилась на 5,9% (213 млн рублей) по сравнению с 1 апрелем текущего года и достигла 3,848 млрд рублей, сообщает Росбалт.

98,7% (3 млрд 797 млн рублей) общей суммы просроченной задолженности составляет задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств. По сравнению с 1 апреля текущего года она увеличилась на 188 млн рублей (на 5,2%).

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 42% приходится на обрабатывающие производства, 29% — на строительство, 10% — на добычу полезных ископаемых, 7% — на транспорт, 5% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки.

В Кузбассе суммарная задолженность по заработным платам составляет 163,8 миллиона рублей. При этом только за месяц (с 1 апреля) долги по зарплате выросли в 2,4 раза. Это самый высокий долг из всех субъектов СФО. Общая задолженность по СФО составляет 718,5 миллиона рублей. По сравнению с началом апреля этот показатель вырос на 9,3%.

Регионами-лидерами по зарплатной задолженности стали Новосибирская (117,5 млн рублей) и Томская области (95,4 млн рублей). Минимальные долги по зарплате в СФО зафиксировали в Республике Хакасия (2,6 млн рублей), Омской области (6,5 млн рублей), а также Республике Тыва (6,7 млн рублей).