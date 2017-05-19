В Кузбассе началась акция «Ночь в музее»

С 19 по 21 мая в 34 музеях и более чем в 50 библиотеках Кузбасса пройдет акция "Ночь в музее"

Акция стартует сегодня в Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и Мариинске. Жители Новокузнецка смогут посетить научно-технический музей имени академика Бардина и четыре муниципальных музея. С 18 до 23 часов организованные группы участников «Ночи музеев» в сопровождении экскурсоводов будут отправляться на комфортабельных автобусах от центрального здания Новокузнецкого краеведческого музея в музейный тур.

Для жителей Ленинска-Кузнецкого и Мариинска подготовлены увлекательные краеведческие и экологические квесты, вечерние пешие и автобусные экскурсии.

Завтра, 20 мая, акция продолжится в Кемерове. С 17 часов в Кемеровском областном краеведческом музее, областном музее ИЗО, музее-заповеднике «Красная горка» откроются новые выставки, пройдут дегустация космического питания, тараканьи бега и фестиваль колбы.

Главным событием в программе музея-заповедника «Красная горка» станет фольклорный праздник «III фестиваль колбы». Запланирована разнообразная концертная программа с участием творческих коллективов Кузбасса. В течение всего вечера на территории будут работать площадки «Эко-салон красоты», «Фитобар», «Зеленая аптека», аниматоры и волонтеры подготовят для детей занимательные игры, организуют выставку экологических плакатов и мастер-классы по изготовлению керамики.

Кроме того в планах «Ночи музеев» на Красной Горке фотовыставка Юрия Манакова «Растения с характером», этнотека, экскурсия «Прогулка по Набережной Томи с Владимиром Сухацким» от памятника «Река Томь» до Кузнецкого моста и его лекция «Исторические» продукты питания жителей Кузбасса». Горожане узнают все о поселении первопроходцев Щегловых, о викингах на берегах Томи и еще много нового

21 мая фестиваль продолжится в «Томской Писанице». В программе — познавательно-развлекательная программа «Вершки и корешки», выступление национальных коллективов, дегустация национальных блюд «От окрошки до лепёшки», этнографическая выставка «Дары Хозяина тайги», рецепты лесной аптеки «Медвежий лук от семи недуг», мастер-класс «Кукла берегиня».

В Кемеровском областном краеведческом музее программа стартует 20 мая с 17:00. В планах различные мастер-классы, экспозиции, выступления творческих коллективов.

А в Кемеровском областном музее изобразительных искусств по уже сложившейся традиции центральным событием станет торжественное открытие новой выставки. «Сокровища времен», на которой представлены произведения тувинских скульпторов и камнерезов.

Впервые в музее будет представлено познавательное шоу для детей и взрослых от центра «Гравитация», где научные опыты будут сопровождаться пояснениями физических и химических свойств природных элементов.

Кулинарная студия «Соус» удивит мастер-классом по выпечке хлеба «От закваски до вкусной булки». Студенты Кемеровского областного художественного колледжа создадут несколько копий произведений сибирского художника В. Красильникова.

Губернаторский техникум народных промыслов покажет коллекцию Театра моды из экологических материалов (береста, лён, хлопок) и мастер-классы по росписи стекла и металла.

Кром того в музее пройдет показ модной коллекции от Кемеровского дома моды «Минелли» и модельного агентства Е. Фельдман.

Музей предлагает поучаствовать в квест-игре по выставке «Своевременное искусство и получить необычные призы от «Инвитро».

В настоящее время в залах музея экспонируются четыре выставки: «Леонид Баранов. Его друзья и герои», «Сад наслаждений», «Мечты и реальность» и «Опасность забвения. Апофеоз памяти».

Напомним, акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев и объединяющая в едином пространстве музеи всего мира, проходит ежегодно, начиная с 1997 года, В эту ночь во всем мире музеи открывают свои двери для всех желающих.