В Кузбассе введено арбитражное наблюдение в ГК «Кристалл»

10 мая Арбитражный суд Кемеровской области ввёл наблюдение кемеровском в ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл», удовлетворив заявление кредитора -кемеровского ООО «Промышленно-гражданское строительство», сообщает Авант-Партнер со ссылкой на картотеке арбитражных дел.

Требования кредитора к ГК «Кристалл» составляют 90 млн рублей. По информации издания, ООО «Промышленно-гражданское строительство выкупило 90 млн рублей долга ГК «Кристалл» по кредиту Сбербанка. Затем новый кредитор подал заявление о банкротстве ГК, «чтобы посмотреть насколько обоснованы требования других кредиторов, затем может быть заключено мировое соглашение, или ПГС, будучи залоговым кредитором, заберет себе номерной фонд «Кристалла», сообщает Авант-Партнер.

ГК «Кристалл» принадлежит 3 этажа с 60 номерами в гостинично-офисном центре «Кристалл» в Кемерове. Эти номера переданы в управление отеля «Кристалл», наряду с 40 номерами ПГС и 20 номерами ООО «Кристалл-Инвест».