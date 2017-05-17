График отключения горячей воды в Кемерове

В Кемерове определены сроки проведения гидравлических испытаний теплосетей СГК в 2017 году/ Плановые испытания трубопроводов теплотрасс на прочность и плотность, которые сопровождаются временным ограничением горячего водоснабжения потребителей будут проводить поэтапно в период с 22 мая по 23 июля.

22.05-28.05

(VII группа потребителей Рудничного района)

Ул. Терешковой, ул. Тульская, ул. Ногинская, ул. Авроры, ул. Мамонтова, ул. Цимлянская, ул. Институтская, ул. Сосновый бульвар, ул. Серебряный бор, пр. Кузбасский, пр.Шахтеров.

22.05-04.06 (14 дней)

(I группа потребители заискитимской части Центрального района и Ленинского района).

Центральный район(заискитимская часть) в границах: р. Искитимка, четная сторона ул. Соборная до ул.Луговая, ул. Луговая до Пионерского бульвара, ул.Пионерский бульвар от ул. Луговая до пр.Октябрьский, пр. Октябрьский до ул.Волгоградская, ул.Волгоградская от пр.Октябрьского до пр. Притомский.

Кварталы Центрального района: 1/2кв.3,1/5кв.11, кв.5, 7, 7а, 12, 15,15а. Офисный центр (кроме пр-т. Ленина №90/в, 90/3), Областная клиническая больница.

Дома кв. №3: Пионерский бульвар №10а, 12, 12а, 14; пр. Ленина № 66, 66б, 76в, 82в, 82г; Октябрьский №9, 11, 15, 17, 17а, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37.

Дома кв. №11: пр. Ленина №69, 69а, ул. Спортивная №28, 30, 32.

Дома кв. №9: пр. Октябрьский №59,65.

Ленинский районв границах: пр. Московский, пр. Комсомольский, ул. Марковцева, б-р. Строителей (чётная сторона полностью, нечётная сторона с дома с №1 по №45). Пр. Химиков (четная сторона с дома №12 до дома №16. Ул. Ворошилова (четная сторона с дома №2 до дома №20), пр. Октябрьский, ул. Волгоградская.

Кварталы Ленинского района: ½ кв.14, кв.16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ½ кв.29,68.

Дома кв. №14: пр. Октябрьский 67а, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б; пр. Ленина №,126а,128а, 130, 130а, 132, 132а, 132б, 134, 136, 136а; б-р. Строителей №11, 13, 15.

Дома кв. №29: б-р. Строителей 37,39,41,41а,43,45.

(V группа потребители Кировского района)

Кировский район

Кварталы: №21, 21а, 31, «строммаш», «стройгородок».

Перечень улиц: ул. Спартака, ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул.Толстикова, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Рекордная (нечётная сторона с дома № 33 по № 47, чётная сторона с дома №30 по №40), ул.Инициативная (чётная сторона с дома №62 по №108 и дом №44; нечётная сторона с дома №57 по №125а), пер. Инициативный, пер.2-й Инициативный, ул. Стройгородок, ул. Кировская, ул. Алыкаевская, ул.Варшавская, ул.Таежная

13.06.-26.06. (14 дней)

(II группа потребители Заводского и Центрального района (до р. Искитимка и кв. 7б).

Центральный район: в границах (до р. Искитимка) в границах: р.Томь, пр. Кузнецкий ( четная сторона до пр. Советский), пр. Советский (чётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская ). Ул. Кузбасская (нечётная сторона до ул. Ноградская). Ул. Ноградская ( чётная сторона до ул. 50 лет Октября). Ул. Васильева (чётная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (нечётная сторона до пр. Советского), пр. Советский (чётная сторона до р. Искитимки).

Кварталы Центрального района: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 48, 49, 50, 51. ул. Ноградская 13

Заводской район в административно- территориальных границах кроме потребителей попадающих в IIIгруппу ( кварталы №1-15 пос. «Южный») и IVгруппу (кварталы №21,21а, ½ кв.24,½ кв.52.

Потребители пос. «Предзаводской», пос. «РТС».

Кварталы Заводского района: ½ кв.24, кв.32, 33, 51, ½ кв.52, кв.53, 54, 59, 59а. 60.

Дома кв. №52 Заводского района: ул. Сарыгина №27, 29, 29/1, ул. Пролетарская №20, 20а, 22, ул. Сибиряков-Гвардейцев №18а, 22, 22а, 24, 24а, 24б.

Дома кв. №24 Заводского района: пр. Ленина 21а, ул. Чкалова 16а,18,20. Ул. Сарыгина 20,22а,24,26,28; ул. Пролетарская 7,9,9а.

Дома кв. №10 пос. «Южный»: ул. 1я Линия 2а,2б,2в.

19.06.-02.07. (14 дней)

(VI группа потребители Кировского района)

Кварталы: 4, 5, 8а, «К», 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

Перечень улиц: ул. Черемховская, ул. Аллейная, ул. Попова, ул. Александрова, ул. Потёмкина, ул.Севастопольская, ул.Матросова, ул. Боготольская, ул.Леонова, ул. Тайгинская, ул. Гурьевская, ул.Инициативная (нечётная сторона с дома №1 по № 47, чётная сторона с дома №2 по №50а), ул.Рекордная (нечётная сторона с дома №1 по №33а, чётная сторона с дома №2 по №16), ул.Уральская (чётная сторона с дома №2 по №4), пер.Рекордный, пер.Ушакова.

26.06.-09.07. (14 дней)

(III группа потребители Заводского, Центрального и Ленинского районов)

Центральный район (заискитимская часть, кроме кварталов I-ой группы)

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): ½ кв.3, кв.6/49, 4-5, 2-3, 8, 9, 11.

Дома кв. №3 Центрального района: пр. Ленина № 66а,68, 68а, 70, 70а, 70б, 70в, 72, 74, 74а, 76, 76а, 76б, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 84, 86, 86а, 88, 90, 90а, 90б.

Ленинский район (кроме кварталов I-ой группы).

Кварталы Ленинского района: ½ 14, 20, ½ кв.29, ½ кв.32. Больничный городок.

Дома кв. №14 Ленинского района: пр. Ленина №116, 118, 118а, 120, 122, 122а, 122б, 112в, 124, 124а, 126, 128, 130/1; пр. Октябрьский №67, 69, 69а; ул. Волгоградская №14, 16, 18, 20.

Дома кв. №29 и 32 Ленинского района: ул. Марковцева №6, пр. Химиков №15, ул. Ворошилова №22а, 22б, 24а, 24б, 24в, 40; бульвар Строителей 47, 49.

Заводский район (кроме кварталов IIи IV-ой групп).

Кварталы Заводского района: ФПК, пос. «Южный»: кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

10.07.-23.07. (14 дней)

(IV группа потребители Центрального, Заводского, Ленинского и Кемеровского районов).

Центральный район (до р. Искитимка) в границах: пр. Кузнецкий четная сторона от р. Томь до пр. Советский. Пр. Советский (нечётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская). Ул. Ноградская (нечётная сторона до ул. 50 лет Октября). Ул. 50 лет Октября (нечётная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева). Ул. Васильева (чётная сторона до ул. Коломейцева). Ул. Коломейцева (четная сторона от ул. Васильева до пр. Советский). Пр. Советский (нечетная сторона до р. Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14,1/2 кв.15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52. Здание обл. администрации пр. Советский 62.

Заводский район в границах: пр. Ленина (нечетная сторона с дома №19 до дома №57), р. Искитимка, ул. Сибиряков-Гвардейцев (чётная сторона от р. Искитимки до ул. Чапаева), ул. Чапаева от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Сарыгина), ул. Сарыгина (чётная сторона от ул. Чапаева до ул.Чкалова), ул. Чкалова (четная сторона от ул. Сарыгина до пр. Ленина).

Кварталы Заводского района: 21, 21а,, ½ кв.24, кв.34а, ½ кв.52.

Дома кв. №52 Заводского района: ул. Мичурина №43, 55, 55а, 57, 57а, 59; ул. Сибиряков-Гвардейцев № 26,28,28а.

Дома кв. №24 Заводского района: пр. Ленина №19, 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31; ул. Пролетарская №3, 3а, 5, 7а; ул. Чкалова №16.

Ленинский районв границах: ½ кв.32

Дома кв. №32 Ленинского района: б-р. Строителей № 47/1 (плав. бассейн «Сибирь»),53, 53а, 55 (ГЦС «Кузбасс»), ул. Марковцева № 8,10.

Кв.№25: б-р. Строителей №54а (ТРЦ).

Потребители Кемеровского района: поселок совхоза «Суховский», коттеджи поселка «Металлплощадка».