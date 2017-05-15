В Кузбассе лишены мандатов четыре депутата от ЕР

По информации прокуратуры Промышленновского района, суд обязал Совет народных депутатов Промышленновского муниципального района и Совет народных депутатов Промышленновского городского поселения принять решение о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой Промышленновского района в сентябре 2016 года было установлено, что в нарушение Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» два депутата Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района и два депутата Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения не предоставили в установленный законом срок сведения о доходах, имуществе и обязательствах своих супруг за 2015 год в срок до 30.04.2016 года.

По результатам проверки прокурор внес председателям Советов народных депутатов представления и потребовал устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. Однако предусмотренные законом меры в виде досрочного прекращения полномочий к депутатам приняты не были.

В связи с этим прокурор района обратился в суд и потребовал признать незаконным неисполнение закона и Уставов муниципальных образований, а также обязать Советы народных депутатов досрочно прекратить полномочия депутатов.

Промышленновский районный суд удовлетворил требования прокурора и указал, что непринятие решения о досрочном прекращении полномочий депутатов, не исполнивших требования законодательства о противодействии коррупции, и дальнейшее осуществление ими деятельности в составе Совета ставит под сомнение легитимность решений и нормативных правовых актов, которые могут быть приняты представительным органом местного самоуправления.

Решения суда были обжалованы ответчиками, однако Кемеровский областной суд оставил жалобы без удовлетворения, решения суда – без изменения. Они вступили в законную силу и направлены для исполнения.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник, знакомый с ситуацией, все депутаты были избраны от партии "Единая Россия".