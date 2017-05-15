Отток капитала в России достиг $21 млрд за 4 месяца

По данным Центробанка РФ, чистый отток капитала из России в январе—апреле 2017 года, достиг $21 млрд против $9,8 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает Росбалт.

В прошлом году чистый отток капитала из России, согласно предварительной оценке платежного баланса, упал в 3,7 раза и составил $15,4 млрд после оттока $57,5 млрд в 2015 год и $153 млрд в 2014 году.

В начале апреля глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин прогнозировал, что отток капитала из России в 2017-м и 2018 году может составить по $8-10 млрд. В 2019 году, согласно уточненному прогнозу министерства, отток капитала снизится примерно до $6 млрд и ожидается около этого уровня в 2020 году. Все оценки сделаны при условии сохранения антироссийских санкций.

Ранее МЭР официально прогнозировал отток капитала из России на уровне $20 млрд в 2017 году и по $25 млрд в год в 2018 и 2019 годах.