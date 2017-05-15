В Кузбассе строительная компания «Ремстройторг» оштрафована за взятку

По постановлению прокурора Кемерова строительная компания «Ремстройторг» оштрафована на 20 млн рублей. По сообщению пресс-служба прокуратуры Кемеровской области в интересах компании должностному лицу предлагалось незаконное вознаграждение.

По информации прокуратуры в 2012-2013 годах «Строительная компания «Ремстройторг» заключила два госконтракта с застройщиком ВВ МВД России по Сибирскому региону на выполнении строительно-монтажных работ. В феврале 2014 года заместитель начальника Межрегионального управления федеральной службы по оборонному заказу по Сибирскому федеральному округу в ходе проверки выявил неправомерные расходы бюджетных средств и их неэффективное расходование по этим контрактам и составил акт проверки, в котором были отражены все выявленные нарушения.

После этого, собственник» строительной организации предложил руководителю проверки деньги «за оставление выявленных нарушений закона без внимания». Проверяющий отказался, а прокурор Кемерова в связи с тем, что деньги предлагались в интересах юридического лица, возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).