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В Кузбассе в очередной раз сменился глава Новокузнецкого района

В Кемеровской области в очередной раз назначен новый исполняющий обязанности главы Новокузнецкого муниципального района.

Им стал Дмитрий Беспалов, который ранее занимал должность начальника управления по социальному развитию Центрального района Новокузнецка.

Дмитрий Беспалов сменил на посту и.о. главы Андрея Шарнина, который был назначен на эту должность в конце апреля текущего года. В свою очередь Андрей Шарнин назначен заместителем главы по сельскому хозяйству.

Ранее сообщалось, что бывший глава Новокузнецкого района Евгений Манузин был отстранен от должности после того, как в отношении него было возбужденно уголовно дело ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). По версии следствия, бюджету был причинен ущерб на сумму более 900 тыс. рублей.

Для возмещения ущерба у Мвнузина было арестовано имущество на сумму 4 млн. рублей: автомобиль и одна из квартир. Дело направлено на рассмотрение суда.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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