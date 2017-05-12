В Кузбассе прошел всероссийский турнир по танцевальному спорту

С 6 по 7 мая в Кемерове в губернском центре спорта «Кузбасс» прошел всероссийский турнир по танцевальному спорту «Кубок губернатора Кемеровской области — 2017», посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 835 танцевальных дуэтов из 73 танцевально-спортивных клубов семи регионов России.

Кроме того, в рамках турнира прошло первенство Сибирского федерального округа по танцевальному спорту в сокращенном двоеборье среди детей в возрасте от 7 до 11 лет.

По результатам соревнований среди юношей и девушек 12-13 лет второе место (латиноамериканская и европейская программа) заняла танцевальная пара из Кузбасса Дмитрий Эльмурзаев — Сабина Рогожкина из танцевально-спортивного клуба «Миллениум Денс» областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 Кемерова. Второе место (в программе сокращенного двоеборья, 8 танцев) заняла пара Федор Пузынин — Елена Галенникова (ТСК «Миллениум Денс», Кемерово).

Среди мужчин и женщин в возрасте 19 лет и старше в категории «Восходящие звезды» серебряным призером по латиноамериканской программе стала пара Виталий Ротов — Анастасия Сахненко (ТСК «Миллениум Денс», Кемерово). «Бронзу» в европейской программе заняли Тимофей Бурковец и Анна Ваганова из ТСК «Созвездие» из Юрги.

Среди спортсменов 19 лет и старше в открытом классе по европейской программе второе место заняла пара Станислав Лежнин — Виталина Гигашвили (ТСК «Миллениум Денс», Кемерово).

В первенстве Сибирского федерального округа среди мальчиков и девочек 10-11 лет в программе сокращенного двоеборья (8 танцев) победили Андрей Стариков и Арина Гладких из ТСК «Улыбка» из Новокузнецка, второе место заняла пара Марк Миронов — Алена Петухова (ТСК «Миллениум Денс», Кемерово), третье место у пары Роман Ким — София Суслова (ТСК «Мастер-Студио», Новокузнецк).

В первенстве СФО среди мальчиков и девочек 7-9 лет в программе сокращенного двоеборья (6 танцев) второе место заняли Роман Пушенко и Арина Шабалина (ТСК «Миллениум Денс», Кемерово).