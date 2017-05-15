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В Кузбассе начинаются отключения горячей воды

В Кузбассе сегодня официально должен завершиться отоптельный сезон и начаться плановые отключения горячей воды.

Так в Новокузнецке сегодня горячую воду отключат в Заводском и Ильинском районах.

Кроме того отключения пройдут в тех домах Центрального района, которые запитаны от сетей Кузнецкой ТЭЦ.

Горячая вода будет включена не ранее 28 мая.

Вторая серия отключений горячей воды в Орджоникидзевском и Кузнецком районах Новокузнецка пройдет с 5 по 18 июня. С 12 июня воду отключат жителям Центрального района, относящимся к Центральной ТЭЦ, а также в Куйбышевском районе.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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