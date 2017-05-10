Молодежная школа в Кузбассе получила грант Русского географического общества

Областная молодежная научно-практическая школа «Географы Кузбасса», организованная в Кемеровском государственном университете получила грант Русского географического общества.

Целью проведения Областной молодежной научно-практической школы «Географы Кузбасса» является повышение внимания обучающихся, молодых ученых, исследователей к существующим проблемам, касающихся географической науки, и популяризация географии среди населения. Будет способствовать обмену опытом и идеями между исследователями Кемеровской области.

Автор проекта — магистрант кафедры геологии и географии института ИБЭиПР Ульян Загуменная. Её проект — «Областная молодежная научно-практическая школа «Географы Кузбасса» одобрили на заседании Управляющего совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Утвержденная сумма финансирования проекта — 661 135 рублей.

Проект начнут реализовывать уже в мае этого года.

Ульяна уже являлась победителем конкурсов РГО, летом 2016 года она принимала участие в летней молодежной школе РГО.

По словам научного руководителя магистранта Ольги Брель, это — серьезная победа, и мероприятие, запланированное в рамках гранта, позволит объединить молодых географов Кузбасса.