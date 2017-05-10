В Кузбассе будут построены «Ворота в Горную Шорию»

В Кузбассе в Таштагольском районе на минувшей неделе был заложен первый камень в строительство спортивно-туристского центра, который станет частью крупномасштабного инвестиционного проекта«Ворота в Горную Шорию».

По мнению администрации Кемеровской области и авторов проекта, он призван дать новый импульс развитию моногорода Мундыбаш и расширить возможности туристского кластера Кузбасса.

Мундыбаш – первый населенный пункт района, в который попадают туристы, направляющиеся через Новокузнецк в Шерегеш. Таким образом, по Мундыбашу они составляют первое впечатление обо всем регионе и уровне комфортности отдыха в Кузбассе.

Управляющая команда инвестпроекта «Ворота в Горную Шорию» под руководством главы Таштагольского района Владимира Макуты была сформирована в 2016 году.

Команда обучалась по программе фонда поддержки моногородов в московской бизнес-школе Сколково и защитила идеи ключевых инвестпроектов территории, в том числе по развитию рекреационного потенциала Мундыбаша, его туристской инфраструктуры и придорожного сервиса.

Концепция спортивно-туристического комплекса была предложена творческой мастерской новокузнецкого архитектора Антона Тена. Она предусматривает базовые инфраструктурные объекты. Кроме того, разработаны инвестпрограмма проекта и бизнес-план первого этапа.

Как ожидается, сумма инвестиций в проект составит 700 млн рублей. В новом спортивно-туристическом центре планируется разместить гостиницу, пять гостевых домов, детский подъемник, летний базар, кафе, ресторан на 50 мест, бани, автозаправку с минимаркетом, шиномонтажную мастерскую и котельную. Все это позволит создать более 100 рабочих мест.

Особое внимание будет уделено обустройству торгово-выставочного павильона – своеобразного «города мастеров», где народные умельцы будут изготавливать на публике и тут же продавать сувениры, научат желающих основам народных ремесел: резьбе по дереву, валянию шерсти, выделке кожи и меха.

Предварительно строительство разделено на три этапа.

В рамках первого будет построен якорный объект — двухэтажное здание площадью 2 тыс. кв. м, где разместятся гостиница на 20 номеров и кафе на 100 посадочных мест. Инвестором строительства гостиницы и кафе стал новокузнецкий предприниматель Михаил Анищенко, обучившийся в Сколкове в составе управляющей команды. Строительство должно начаться в середине мая, ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2017 года. К открытию гостиницы мундыбашский предприниматель откроет на площадке автосервис.