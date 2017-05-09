В России выросли цены на бензин

По данным Росстата, цены на бензин за период с 24 апреля по 1 мая в России выросли сразу на 0,2%, хотя по наблюдениям предыдущих недель стоимость топлива росла в пределах 0,1%.

2 мая средняя стоимость бензина по стране выросла на 7 копеек до 37,44 рублей за один литр. Средняя стоимость марки Аи-76 (Аи-80) не изменилась и составила 33,98 рубля за литр. Цена Аи-92 (Аи-93) составила 36,28 рубля за литр (рост на 7 копеек), стоимость марки Аи-95 и выше увеличилась на 8 копеек, составив 39,5 рубля за литр. Цена дизтоплива не изменилась и составила 37,58 рубля за литр.

За прошедшую неделю в 46 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин. Более всего цены на него увеличились в Кызыле — на 1,3%. В Москве за прошедшую неделю цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

В Кузбассе по данным Росстата, средняя стоимость бензина в Кемерове составляла 35, 44 рубля. Стоимость АИ-92 — 34,23 рубля, АИ-95 – 37,56 рублей, дизельное топливо – 35,50 рублей.