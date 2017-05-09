Сегодня, 9 Мая, в России празднуют День Победы. Торжественные мероприятия пройдут более чем в 400 городах страны, а в 29 из них, носящих звание городов-героев, пройдут военные парады.

По сообщению Минобороны РФ, в торжественных мероприятиях, знаменующих победу советского народа в Великой Отечественной войне, «будет задействовано более 140 тыс. военнослужащих, свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов. По его словам, «Эта дата навеки вписана в мировую историю… Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу».

В Кузбассе прошли митинги и шествия, посвященные 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В центре Кемерова у Вечного огня прошёл митинг, в котором участвовали тысячи горожан. Глава города Илья Середюкобратился к участникам: «Великая Отечественная война безжалостно врезалась в нашу память, коснулась каждой семьи, каждой судьбы. Мы уже не представляем это майское утро иначе: сотни тысяч кемеровчан приходят поклониться Вечному огню. В его живом пламени всё, что пришлось пережить нашему народу в те роковые годы. Зарево пожарищ, невыносимая боль потерь и величайший подвиг советского солдата, шагнувшего в бессмертие. Подвиг во имя мира на Земле, за свободу Родины, за то, чтобы жили мы, наши дети, внуки и правнуки».

В полдень в столице Кузбасса по Советскому проспекту прошел «Бессмертный полк».

Напомним, в прошлом году в Кемерове колонна «Бессмертного полка» насчитывала 16 тысяч человек.

В Новокузнецке прошёл торжественный митинг и парад военной техники. А после этого тысячи жителей города встали в ряды «Бессмертного полка».

Шествие «Бессмертного полка» пройдет во многих городах России. Так в Москве участнки акции пройдут по Красной площади. По предварительным оценкам, в шествии примут участие более 300 тыс. человек.

Вечером 9 мая в регионах России прогремят салюты в честь Дня Победы.

Жителей Кузбасса с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравили президент РФ Владимир Путин, премьер-министрДмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Всея Руси Кирилл.