Погода
на 7 мая
14°C
Курс валют
на 6 мая
$ 58.06
63.85
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости НовокузнецкаВ Кузбассе открылась очередная выставка проекта «Сибирь. Регионы»
Новости

В Кузбассе открылась очередная выставка проекта «Сибирь. Регионы»

4 мая в выставочном зале МКДК Центрального района Новокузнецка в рамках межрегиональной художественной выставки «СИБИРЬ-XII», состоялось открытие третьей выставки проекта «Сибирь. Регионы».

Выставка включена в программу празднования 400-летия основания города Новокузнецка на федеральном уровне.

В этот раз свои произведения покажут художники Омской области. Всего в экспозицию вошло более 60 произведений различных техник и стилей. Здест представлены работы как хорошо известных, так и совсем молодых авторов.

Задача экспозиции – познакомить новокузнецких художников и любителей искусства с полистилистическими поисками омских художников: реалистической традицией на базе русской этюдной школы и классического академизма; импрессионистической, фовистской, авангардной традицией; постмодернистскими смешениями стилистик; искусствоведческими публикациями».

Посетители смогут увидеть цветные офорты Андрея Машанова,  горячую эмаль Татьяны Колточихиной  и скульптуры из кости мамонта молодых художников Максима Голуба и Михаила Пешкина.

Выставка будет работать до 28 мая.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости