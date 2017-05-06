Более чем в 50 регионах России введен особый противопожарный режим

По информации МЧС России на сегодняшний день в 51-м регионе страны введен особый противопожарный режим, который устанавливает запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса.

По данным Федеральной Авиалесоохраны В настоящее время режим ЧС по лесопожарной обстановке действует в Забайкальском крае, Республике Бурятия, в 1 муниципальном районе Челябинской области.

Особый противопожарный режим введен в 37 субъектах Российской Федерации: на всей территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Московской, Орловской, Тверской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской областей, Алтайского, Приморского краев, Республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Бурятия, Тыва, Хакасия, в 11 муниципальных районах Курской области, в 1 муниципальном районе Калининградской области, в 5 муниципальных районах Новгородской области, в 4 муниципальных районах Ростовской области, в 2 муниципальных районах Саратовской области, в 13 муниципальных районах Свердловской области, в 27 муниципальных районах Забайкальского края, в 43 муниципальных районах Красноярского края, в 3 муниципальных районах Омской области, в 5 муниципальных районах Республики Алтай, в 1 муниципальных районе Магаданской области, в 14 муниципальных районах Хабаровского края.

Проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.

По ситуации на 3 мая, с начала текущего года в России силами лесных служб ликвидировано более 2.2 тысяч лесных пожаров на площади около 170 тысяч га. Основные причины лесных пожаров – переход в лес огня сельхозпалов травы и неосторожное обращение с огнем в лесу.

На сегодняшний день численность лесных пожарных в России составляет более 30 тысяч человек. К тушению может быть привлечено более 22 тысяч единиц наземной техники лесопожарных служб. Для выполнения авиалесоохранных работ планируется использовать не менее 300 воздушных судов.

По информации начальника областного департамента лесного комплекса Геннадия Липатова, по состоянию на 5 мая в регионе обнаружено и потушено шесть беглых низовых пожаров на площади 15 га. Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем либо сельхозпалы.

Кроме того, по результатам рейдов более 60 кузбассовцев оштрафованы за нарушения требований особого противопожарного режима.

В Кузбассе создана группировка сил и средств для тушения крупных лесных пожаров. Она насчитывает 2 тыс. 914 человек и 967 единиц техники. В течение пожароопасного сезона в области проводится также наземный космический и видеомониторинг пожарной опасности.