В Кузбассе проходит национальный конкурс «Краса Шории-2017»

Сегодня 5 мая в Междуреченске в ДК им. Ленина проходит традиционный областной национальный конкурс красоты и таланта «Краса Шории-2017», в котором участвуют молодые девушки шорской национальности.

В мероприятии участвуют 6 красавиц из Осинников, Междуреченска, Мысков и Новокузнецка в возрасте от 17 до 25 лет.

Главная цель конкурса – приобщение молодежи Кузбасса к изучению и сохранению национальной культуры.

Участницы конкурса должны обязательно владеть шорским языком, уметь представить национальный костюм, знать основы тюркского танца, традиции и культуру шорского народа.

Все красавицы – участницы фольклорных творческих коллективов и общественных шорских организаций.

По информации организаторов, шоу будет построено на собирательном образе шорских легенд.

Победительницу ждёт корона первой красавицы Горной Шории и главный приз – украшение из золота. Участницы конкурса получат памятные подарки.