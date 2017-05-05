В Кузбассе расширяется институт бизнес-омбудсмена

В Кузбассе расширяют мнститут уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области, сообщает «Авант-ПАРТНЕР» со ссылкой на бизнес-омбудсмена Елену Латышенко.

По ее словам, «Для обеспечения функционирования уполномоченного во всех территориях в Кемеровской области разработано и утверждено положение об общественных представителях и общественных приемных уполномоченного. Заключены соглашения о сотрудничестве со всеми муниципальными образованиями, где определены кандидатуры общественных представителей уполномоченного.

Кроме того, введена практика назначения отраслевого общественного представителя уполномоченного. Как подчеркнула Елена Латышенко, такая мера определена востребованностью специалистов в конкретных сферах.

В 2016 году был назначен отраслевой общественный представитель уполномоченного в сфере охраны труда, в текущем году к команде уполномоченного присоединился общественный представитель в сфере налогообложения.