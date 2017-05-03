В Кузбассе стартовала образовательная программа Российского экспортного центра (РЭЦ), к обучению по первому курсу которой для представителей малого и среднего предпринимательства присоединились 26 компаний из Кемеровской области

Представители предприятий отрасли высоких технологий, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, а также других отраслей экономики Кузбасса, заинтересованные в старте и развитии экспортной деятельности, пройдут «Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий».

В рамках курса предприниматели научатся оценивать эффективность своего бизнеса для старта экспортной деятельности, выстраивать оптимальную стратегию выхода на внешние рынки, узнают, где получить государственную поддержку для экспортеров. Кроме того, они получат знания о том, как самостоятельно определять надежность контрагентов и анализировать экспортные риски.

Курсы будут проходить в очном формате с использованием интерактивных методов обучения. Теоретическая часть будет дополнена практическими занятиями, на которых участники программы смогут поработать с реальными бизнес-кейсами по ведению экспортной деятельности.

По словам заместителя директора по научной и инновационной работе РЭУ им. Г.В. Плеханова – оператора бразовательной программы РЭЦ в регионе Ирины Кудряшовой, «Программа в Кемеровской области направлена на изменение экспортной направленности региона – от угольной к несырьевой и высокотехнологичной».

Всего региональным предпринимателям будут доступны 11 курсов программы, три из которых впервые запускаются в этом году.