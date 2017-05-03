В Кузбассе завершается горнолыжный сезон

В Кузбассе на курорте Шерегеш завершается горнолыжный сезон.

Неофициальным завершением сезона в Шерегеше считаются даты последнего уик-энда фестиваля GrelkaFest. Но фактически, продолжительность горнолыжного сезона зависит от погодных условий и работы подъёмников.

В настоящее время из крупных операторов канатных дорог Сектор Е закрыл сезон окончательно.

В компании «Каскад», это крупнейший в Шерегеше оператор канатных дорог, чьи подъёмники распложены в Секторе А, начали проведение плановых профилактических работ со 2-го мая.

У оператора «Malka» на данный момент канатные дороги остановлены.

Прочая инфраструктура на горе также продолжает работу, хоть и не так активно, как в разгар сезона. Пункты проката снаряжения традиционно в своей работе отталкиваются от графика работы подъёмников.

Что касается кафе и ресторанов, то их основная часть находится при гостиницах, многие из которых в Шерегеше уже на протяжении нескольких последних лет работают в круглогодичном режиме.

По итогам сезона 2016/17 можно отметить запуск объездной дороги в районе Каза, благодаря которому прогнозируется рост туропотока летом, сообщает турцентр Шерегеш.

Однако отмечается, что инфраструктура по-прежнему не подготовлена к большому потоку туристов. Так огромное количество снега в поселке лежало всю зиму, мешая не только отдыхающим, но и местным жителям. Подъехать куда-либо было достаточно трудно, не говоря о парковке на ночь. Отсутствует рейсовый автобус между поселком и гостиничным городком.

Кроме того, снижение турпотока может быть связано с обнищанием населения региона Сибири. В Шерегеше ежегодно идет повышение цен на все услуги, что делает его не конкурентным.