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В Кузбассе освобожден от занимаемой должности зам. начальника Главного управления МВД

Вчера президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника Главного управления МВД по Кемеровской области Виктора Кутылкина, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Виктор Кутылкин занимал должность с 2011 года.

Ранее, в конце марта, жена Виктора Кутылкина Екатерина Кутылкина, покинула пост заместителя губернатора Кузбасса по транспорту, промышленности и предпринимательству по собственному желанию.

Причиной отставки назывался переход на другое место работы.

Напомним, за последнее время команда заместителей Тулеева существенно обновилась. В январе 2016 года ушел в отставку бывший заместитель губернатора — начальник главного финансового управления Сергей Ващенко, в сентябре — первый заместитель губернатора Максим Макин, покинувший этот пост из-за расследований, проводившихся в отношении компании "Теплоэнерго", где он работал до перехода в администрацию.

Также ушел Дмитрий Исламов, ставший после выборов в сентябре депутатом Госдумы.

В настоящее время под домашним арестом находятся два заместителя губернатора Амана Тулеева — Александр Данильченко и Алексей Иванов, бывший начальник департамента Елена Троицкая, уголовные дела заведены на двух руководителей Следственного Комитета- Сергея Калинкина и Павла Муллина.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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